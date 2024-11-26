İstavrit tava tarifi: İstavrit tava nasıl yapılır?

İstavrit tava tarifini ve gerekli olacak tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pilav ve yeşil salata ile de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 kilo istavrit

2 kaşık yağ

1 bardak mısır unu

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz