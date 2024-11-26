İstavrit tava tarifi: İstavrit tava nasıl yapılır?

Mevsiminde en taze balıklarla enfes bir balık menüsü hazırlayabilirsiniz. İsterseniz balıkları aldığınız yerde temizletebilir, isterseniz bu aşamayı da evde kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz istavrit tava tarifi!
İstavrit tava tarifini ve gerekli olacak tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pilav ve yeşil salata ile de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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