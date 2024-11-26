YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Balık Tarifleri
  4. İstavrit tava tarifi: İstavrit tava nasıl yapılır?

İstavrit tava tarifi: İstavrit tava nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 21:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsiminde en taze balıklarla enfes bir balık menüsü hazırlayabilirsiniz. İsterseniz balıkları aldığınız yerde temizletebilir, isterseniz bu aşamayı da evde kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz istavrit tava tarifi!

İstavrit tava tarifi: İstavrit tava nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç porsiyon 2
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 210kal

İstavrit tava tarifini ve gerekli olacak tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pilav ve yeşil salata ile de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 kilo istavrit
  • 2 kaşık yağ
  • 1 bardak mısır unu
  • 1 çay bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

TARİF

  • Temizlenmiş alıkları yıkayın ve süzün.
  • Unları ve tuzu bir kasede birleştirin.
  • Balıkları bu karışıma iyice bulayın.
  • Tavada yağ kızdırın.
  • Balıkları bu yağda pişirin.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
istavrit tarif
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı

Narin cinayetinde silinen görüntüler ortaya çıktı

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Sahte dolar krizine bir ilde çözüm

Sahte dolar krizine bir ilde çözüm

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.