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İşte 14 Mayıs reyting sonuçları! Akıncı mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
15.05.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Cuma günü reyting sonuçlarında kıyasıya mücadele yaşandı. Kırmızı Oda’dan Arka Sokaklar’a, Payitaht Abdülhamid’den Son Yaz’a kadar birçok önemli yapım, cuma günleri reytinglerde üst sıralar için birbirleriyle yarışıyor.

İşte 14 Mayıs reyting sonuçları! Akıncı mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

Total, AB gibi ölçümlerle belirlenen reyting sonuçlarını, izleyicinin ilgisi belirliyor. Bu hafta bayram vesilesiyle Kanal D’de Arka Sokaklar, FOX TV’de ise Son Yaz, yayınlanmadı. Onların yerine sinema filmi oynandı.

İŞTE 14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

14 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Kırmızı Oda”, 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” yer aldı.

İşte 14 Mayıs reyting sonuçları! Akıncı mı, Kırmızı Oda mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Kırmızı Oda dizisi
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