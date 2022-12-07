İşte 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri!

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Katar'da düzenlenen turnuvada 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

TOPLAM 28 GOL ATILDI

Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:

- 9 Aralık Cuma:

Saat: 18.00:

Hırvatistan-Brezilya (Education City)

Saat 22.00:

Hollanda-Arjantin (Lusail)

- 10 Aralık Cumartesi:

Saat: 18.00:

Fas-Portekiz (Al Thumama)

Saat 22.00:

İngiltere-Fransa (Al Bayt)

FAS SÜRPRİZİ

FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İspanya ile karşı karşıya gelen Fas, 120 dakika boyunca kalesini gole kapatmış ve mücadeleyi penaltılara taşımıştı. Fas, İspanya'nın kaçırdığı 3 penaltıya karşın kullandığı 4 penaltının 3'ünü gole çevirmiş ve çeyrek finale yükselmişti.

