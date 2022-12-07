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İşte 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri!

07.12.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabı, Porterkiz - İsviçre maçıyla birlikte sona erdi. Portekiz'in rakibini 6-1'lik skorla elemesiyle birlikte çeyrek finalde yer alan tüm takımlar belli oldu. 9 ve 10 Aralık tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalar da şekillendi. İşte detaylar...

İşte 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri!

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Katar'da düzenlenen turnuvada 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

TOPLAM 28 GOL ATILDI

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Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:

- 9 Aralık Cuma:
Saat: 18.00:
Hırvatistan-Brezilya (Education City)

Saat 22.00:
Hollanda-Arjantin (Lusail)

- 10 Aralık Cumartesi:
Saat: 18.00:
Fas-Portekiz (Al Thumama)

Saat 22.00:
İngiltere-Fransa (Al Bayt)

FAS SÜRPRİZİ

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FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İspanya ile karşı karşıya gelen Fas, 120 dakika boyunca kalesini gole kapatmış ve mücadeleyi penaltılara taşımıştı. Fas, İspanya'nın kaçırdığı 3 penaltıya karşın kullandığı 4 penaltının 3'ünü gole çevirmiş ve çeyrek finale yükselmişti.

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