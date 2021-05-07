İşte 6 Mayıs reyting sonuçları! Hangi dizi ve program birinci oldu?

6 Mayıs Perşembe akşamı Bir Zamanlar Kıbrıs, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi iddialı dizilerin yarıştığı reytinglerde kıyasıya rekabet gözlemlendi. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre; en çok izlenen yapım, ilk sırada geldi…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Bir Zamanlar Çukurova” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Önceki günün reyting sonuçları:

5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.