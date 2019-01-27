TREND

İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 27.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

Android telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi Android Pie’ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie hangi modellere gelecek?

İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi

İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi

Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.
Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek? İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...
Galaxy S8 15 Şubat 2019
Galaxy S8+ 15 Şubat 2019
LG G7 ThinQ LG V30
LG V20 LG G6
Huawei P10 Huawei Mate 10
Honor 9 Honor View 10
Huawei Mate 9 Huawei P20
Huawei P20 Pro Huawei P20 Lite
Moto Z3 Moto Z3 Play
Moto Z2 Force Moto Z2 Play
Moto X4 Moto G6 Plus
Moto G6 Moto G6 Play
General Mobile GM 8
HTC U12+ HTC U11
HTC U11+ HTC U11 Life (Android One versiyonu)
Xperia XZ2 Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ2 Compact Xperia XZ Premium
Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact
Google Pixel XL
Google Pixel
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Galaxy A6
Galaxy A6 +
Galaxy A7 (2018)
Galaxy A8+ (2018)
Galaxy A9 (2018)
Galaxy J2 Core
Galaxy J4
Galaxy J4+
Galaxy J6
Galaxy J6+
Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Android pie güncellemesi akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok takipçiye sahip Instagram fenomenleri

Instagram'da büyük savaş! Bakın en çok takipçi kimde...

Rus ordusunda 'yapay iskelet' dönemi

Rus ordusunda 'yapay iskelet' dönemi

Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri nasıl olacak?

Nvidia GeForce GTX1660Ti özellikleri nasıl olacak?

iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Beta 1 ile gelen yenilikler

Anno 1800, 16 Nisan’a ertelendi

Anno 1800, 16 Nisan’a ertelendi

Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!

Milyonlarca kişinin beklediği telefon bu tarihte tanıtılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.