Mynet Trend

İşte Avengers: Endgame fragmanı

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 26.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Anthony Russo ile Joe Russo kardeşlerin yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame" izleyiciyle buluştu.

İşte Avengers: Endgame fragmanı

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı, Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Elizabeth Olsen ve Katherine Langford'un rol aldığı "Avengers: Endgame" sinemalarda gösterime girdi.

Russo Kardeşler'in yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon ve macera türündeki filmin yeni serisinde, evrenin sevilen kahramanları Captain Marvel'ı da yanlarına alarak her şeyleri pahasına Thanos'a karşı mücadeleyi sürdürecekler.


Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandıCinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı
Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezonu yayında!Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezonu yayında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame fragman film sinema
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı

Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı

Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezonu yayında!

Hakan: Muhafız'ın 2'nci sezonu yayında!

Sinema eserlerinde yeni dönem!

Sinema eserlerinde yeni dönem!

Uluslararası TRT Belgesel Günleri başladı

Uluslararası TRT Belgesel Günleri başladı

Brezilya'da 2. Türk Filmleri Festivali

Brezilya'da 2. Türk Filmleri Festivali

Yeni "Bond Kızı" Ana De Armas seçildi! Bu sahneleriyle konuşuluyor

Yeni 'Bond Kızı' bu sahneleriyle konuşuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.