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İşte Benim Stilim fenomeni Bahar Candan’dan şaşırtan paylaşım! ‘Küçük ve kalkık’

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışma programına katılarak ünlenen Bahar Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla şaşırtmaya devam ediyor. Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken eski yarışmacı bu sefer de yayınladığı fotoğrafına yaptığı açıklamasıyla şoke etti.

İşte Benim Stilim fenomeni Bahar Candan’dan şaşırtan paylaşım! ‘Küçük ve kalkık’

Bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stili yarışmacısı Bahar Candan kendine has konuşma tarzı ve yürüme şekliyle tanınmıştı. Ablası Nihal Candan’la fenomen haline dönüşen Bahar Candan şarkıcılığa soyunarak ‘Dondurma’ parçasını piyasaya sürmüştü. Yarışmadan sonra ününü sosyal medyaya aktaran Bahar Candan sosyal medya hesabından bambaşka bir imaja bürünmeyi seçti.

Yarattığı sansasyonlarla eleştiri oklarnın hedefi olan Candan’ın yarışmadaki görüntüsünden adeta eser kalmadı. Sosyal medyada yaptığı photoshoplar Bahar Candan’ın yeni hali görenleri şaşırttı. Hiçbir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Bahar Candan sosyal medyada yeni bir polemiğe imza attı. Candan’ın son paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.

ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI

BAHAR CANDAN

Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber kendisini yaz tatilinin kucağına bırakan Bahar Candan sezonu kapatarak İstanbul’a döndü. İstanbul’a dönmesine rağmen eski yarışmacı bikinili fotoğrafını paylaşmaya devam etti. Çizgili bikinisiyle poz veren Candan fotoğrafının altına, “Küçük ve kalkık” notunu düştü. Bahar Candan’ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı.

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