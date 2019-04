İşte bu hafta çıkacak oyunlar

Oyun dünyasında yeni bir haftaya daha merhaba diyoruz. Peki bu hafta içerisinde hangi yeni yapımlar PC ve konsollarımıza konuk olacaklar?

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda, World War Z‘in öne çıktığını görüyoruz. Hayli uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan yapım, 2013 yılında aynı isimle vizyona giren filmden uyarlandı.

Oyun boyunca üzerimize akın akın gelen zombilere karşı mücadele edeceğiz. Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde, World War Z dışında öyle çok merak uyandıran bir oyun bulunmuyor. Zaten listenin büyük bir çoğunluğu da indie tarzı oyunlardan oluşmakta.

16 Nisan Salı

World War Z (PlayStation 4, Xbox One, PC)

My Time at Portia (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Dreams Erken Erişim (PlayStation 4)

Anno 1800 (PC)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox One, Nintendo Switch)

Heaven’s Vault (PlayStation 4, PC)

World of Warships: Legends (PlayStation 4, Xbox One)

Ghost Giant (PlayStation 4)

Dark Quest 2 (PlayStation 4)

Table of Tales: The Crooked Crown (PlayStation 4)

Path to Mnemosyne (PlayStation 4)

Eternity: The Last Unicorn (Xbox One)