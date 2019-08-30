İşte Büyük Taarruz'un 97. yılında Atatürk'ün ilk kez ortaya çıkan fotoğrafı

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 97. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda savaş dönemlerini anlatan bir sergi açan yerel tarih araştırmacısı Hasan Özpınar, bu zamana kadar hiçbir yerde yayımlanmamış, savaş dönemini anlatan 3 yeni fotoğrafı sergilediğini söyledi. Fotoğrafları yaptığı araştırmalar sonucu bulduğunu anlatan Özpınar, bunların başka bir yerde sergilenmediğini vurguladı.

'KOCATEPE'DEKİ FOTOĞRAFIN FARKLI AÇIDAN ÇEKİLMİŞ HALİ'



Hasan Özpınar, fotoğraflarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Nurettin Paşa ile kurmay heyetinin yer aldığını söyledi. Özpınar, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz'un ve büyük zaferin 97. yıl dönümünde yine farklı bir araştırma ile ilk kez rastladığımız fotoğraflarla sergimizi düzenledik. Fotoğraflarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de o hep bildiğimiz dalgın, düşünceli fotoğrafını bilirsiniz. Bizim araştırmalarımızda bu fotoğrafın farklı bir acıdan çekilmişini bulduk. Atatürk'ün yine siperlerde dalgın ve düşünceli yürürken görüntülenmiş halini görüyorsunuz. Tabii kamuoyunda bu fotoğraf bilinmez. Aslında bir filmdir. O dönem cephede film kamerası ile çekilmiş görüntülerdir. Fakat günümüzde sadece fotoğraf karesi olarak gelebilmiştir."