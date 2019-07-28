SPOR

İşte Deniz Türüç'ün Galatasaray'dan istediği rakam

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Deniz Türüç, Galatasaray ile görüştü.

İşte Deniz Türüç'ün Galatasaray'dan istediği rakam

İstikbal Mobilya Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç, kulübün izni ile Avusturya'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü. İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yıllık 1.2 Milyon Euro garanti ücret alan Deniz Türüç, Galatasaray'dan yıllık 1.8 Milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen bonservis ücreti pazarlığında anlaşma sağlandı. Galatasaray, Deniz Türüç transferi karşılığında 3 Milyon Euro ve Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak vermeyi taahhüt etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir bu teklife olumlu yanıt verdi. (İHA)

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürüme başlayınca...
Galatasaray için bomba iddiaGalatasaray için bomba iddia
Marcao'dan Fatih Terim itirafıMarcao'dan Fatih Terim itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kayserispor deniz türüç Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Galatasaray için bomba iddia

Galatasaray için bomba iddia

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri

'Genç geldim, dede oldum'

'Genç geldim, dede oldum'

Terim ve Cengiz'e olay gönderme

Terim ve Cengiz'e olay gönderme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Galatasaray, Josef'i gündemine aldı

Galatasaray, Josef'i gündemine aldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

G.Saray'a transferde şok

G.Saray'a transferde şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Deniz Türüç'ün Galatasaray'dan istediği rakam

Deniz Türüç Galatasaray ile görüştü

İtalyan basını: Galatasaray, Radja Nainggolan'la ilgileniyor

Galatasaray için bomba iddia

Marcao'dan Fatih Terim itirafı

Marcao'dan Fatih Terim itirafı

Falcao transferinde büyük şok!

Falcao transferinde büyük şok!

Mariano: Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefi olamaz

'G.Saray'ın şampiyonluktan başka hedefi olamaz'

Ozornwafor: Her gün yeni şeyler öğreniyorum

'Her gün yeni şeyler öğreniyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.