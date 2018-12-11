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İşte dünyanın en atletik hemşiresi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Paige Mills isimli kadın başarılı bir acil servis hemşiresi olmasının yanı sıra başka bir özelliği ile de takdir topluyor. Yoğun mesai saatlerinin dışında her gün iki saat idman yapan genç kadın, kaslı vücuduyla 'dünyanın en fit hemşiresi' ünvanını kapmış durumda.

İşte dünyanın en atletik hemşiresi!

Avustralya'da yaşayan Mills spor salonunda ona şok olan gözlerle baktığını çünkü onlardan daha ağır yük kaldırabildiğini belirtiyor.

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Uzun saatler mesai yapan Mills, iş stresinden spor aktiviteleri sayesinde arındığını söylüyor.

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Genç kadın spora okuldan mezun olduktan sonra başladığını çünkü okul bitince harcayacak çok enerjisi kaldığını söylüyor.

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Spor salonunda iki saat egzersiz yapan kadın evde de çalışmaya devam ediyor. Evinde televizyonu olmadığı kendisine çok vakit kaldığını söylüyor.

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paige mills hemşire spor atletik fit

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