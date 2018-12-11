İşte dünyanın en atletik hemşiresi!

Avustralya'da yaşayan Mills spor salonunda ona şok olan gözlerle baktığını çünkü onlardan daha ağır yük kaldırabildiğini belirtiyor.

Uzun saatler mesai yapan Mills, iş stresinden spor aktiviteleri sayesinde arındığını söylüyor.

Genç kadın spora okuldan mezun olduktan sonra başladığını çünkü okul bitince harcayacak çok enerjisi kaldığını söylüyor.

Spor salonunda iki saat egzersiz yapan kadın evde de çalışmaya devam ediyor. Evinde televizyonu olmadığı kendisine çok vakit kaldığını söylüyor.

