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İşte en karizmatik baba!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 16.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul Street Style, okuyucularına 'En karizmatik baba kim?' diye sordu. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan birinci seçildi.

İşte en karizmatik baba!

İstanbul Street Style'ın yaptığı ankette, en karizmatik baba olarak Engin Altan Düzyatan seçildi. Neslişah Düzyatan ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan'ın 2 çocuğu bulunuyor. 3 yaşında Emir Aras adında bir oğlu olan yakışıklı oyuncunun kızı Alara, geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti. Ankette ikinci olan Özcan Deniz ise ilk çocuğu Kuzey'i Mayıs 2018'de kucağına almıştı. Üçüncülüğe yerleşen Megastar Tarkan ise kızı Liya Tevetoğlu'nun 13 Temmuz 2018'de doğması ile babalık heyecanını yaşamıştı. Dördüncü seçilen Burak Özçivit, oğlu Karan'ın 13 Nisan'da dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşamıştı.

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Engin Altan Düzyatan en karizmatik baba

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