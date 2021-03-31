İşte Enes Batur'un ceza yediği videosu | Enes Batur neden ceza yedi?

Senelerdir yayınladığı videolar ile YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşmayı Enes Batur, aldığı cezayla büyük şok yaşadı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşım ile YouTube tarafından verilen bu karara isyan etti.

ENES BATUR NEDEN CEZA YEDİ?

Enes Batur’un video yükleme platformu YouTube’a video yüklemesi yasaklandı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı bir açıklama ile söz konusu yasağı duyuran Enes Batur, YouTube'a yüklemek istediği videonun ise 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu açıkladı.

İLK CEZASI DEĞİL!

Enes Batur, daha önce de benzer olaylar sebebiyle bazı cezalar almıştı ancak daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı.

Enes Batur, 15 milyon abone için hazırladığı videoyu yüklerken 5 yıl önce hazırladığı bir video nedeniyle uyarı aldığını, bu sebeple de söz konusu videoyu yükleyemediğini açıkladı.

DELİRECEĞİM GERÇEKTEN!

Duruma Instagram hesabından isyan eden sosyal medya fenomeni Enes Batur, "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. Beş yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Aracının içinde çektiği bir selfie'yi de takipçileriyle paylaşan Enes Batur, "Moralim bozukken story falan atasım gelmiyor hiç" mesajını yazdı.



