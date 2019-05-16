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İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Bin 300 yaşında

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HABER  | 16.05.2019 20:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki bin 300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında, "Mersin'in Mut ilçesinde bin 300 yaşında olan zeytin ağacı var. Onun için Mut'a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz" dedi.

ZEYTİNLER ERDOĞAN'A GÖNDERİLECEK

Yerden yüksekliği 5, gövde çapı ise 6 metreyi bulan ağaçtan bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edilirken, bölge halkı Erdoğan'ın ağacı görmeye gelecek olmasından memnun olduklarını söyledi. Öte yandan tarihi ağaçtan toplanan zeytinlerin fabrikada işlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan zeytin ağacı mersin mut

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