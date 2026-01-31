İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki gelirleri!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor son 16 takım arasına kalabilmek için play-off oynayacak. Temsilcilerimizin bu perfromansı son sonrası elde ettikleri gelir de merak konusu olmuştu. İşte takımlarımızın gelirleri...

İŞTE GALATASARAY'IN GELİRİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlanırken temsilcimiz Galatasaray çıktığı 8 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı ve bu sonuçlarla topladığı 10 puanla ligi 20. sırada tamamlayarak yoluna devam etmeye hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Avrupa sahnesinde yalnızca sportif başarı değil, ciddi bir ekonomik güç de elde etti. Sarı-kırmızılılar, turnuvada şu ana kadar 33 milyon euroyu kasasına koyarken, son 16 turuna yükselmesi hâlinde bu rakama 11 milyon euro daha ekleyerek toplam geliri 44 milyon euronun üzerine taşıyacak. Sarı-kırmızılılar bu turda İtalyan ekibi Juventus ile tur mücadelesi arayacak.

Şampiyonlar Ligi’nin prestiji kadar maddi getirisi de kulüpler için hayati önem taşıyor. Galatasaray’ın bir üst tura yükselmesi, yalnızca saha içinde değil, transfer bütçesi ve finansal sürdürülebilirlik açısından da kritik bir eşik olacak.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU...

UEFA Avrupa Ligi’ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin avroluk kazanca ulaştı.

Sarı-lacivertliler bu kazançla birlikte hem kasasını doldururken, hem de kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına kaynak yaratmış oldu. Öte yandan Fenerbahçe play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham ile eşleşti.

SAMSUNSPOR'DA PAYINI ALDI

Konferans Ligi perfromansıyla adından söz ettiren temsilcimiz Samsunspor ise uzun süre lider götürdüğü ligi son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası 12.sırada tamamladı. Samsunspor play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Skendija ile eşleşti.

ÜLKELERİN DE SIRALAMASI AÇIKLANDI

UEFA'dan 2025/26 sezonunda en fazla gelir elde eden ülkeler sıralaması şöyle:

İngiltere - 566 milyon 800 bin euro

İspanya - 357 milyon 200 bin euro

Almanya - 331 milyon 600 bin euro

İtalya - 298 milyon 400 bin euro

Fransa - 248 milyon 100 bin euro

Portekiz - 160 milyon 100 bin euro

Hollanda - 128 milyon 700 bin euro

Belçika - 91 milyon 600 bin euro

Yunanistan - 78 milyon 600 bin euro

TÜRKİYE - 66 milyon 700 bin euro