İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi senaryosu! City maçı sonrası ihtimaller neler?

Okan Buruk'un bu maçta Yunus Akgün yerine orta sahanın önünce City efsanesi İlkay Gündoğan'a forma şansı bekleniyor. Yunus ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

CİTY'YE 4 FARKLI GALİBİYET LAZIM

Manchester City bu gece Galatasaray'ı eğer 4 farklı skorla mağlup ederse %98 ihtimalle Şampiyonlar Ligi ilk aşamasını ilk 8 içerisinde bitirecek. Bu nedenle City'nin baskılı bir futbol oynaması bekleniyor. Temsilcimiz Galatasaray ise Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak ilk 24 turunu neredeyse garantiledi.

Sarı kırmızılıların bu maça şu ilk 11'le çıkması bekleniyor. Kalede Uğurcan'ın oynaması kesin sağ bekte Salai sol bekte Jakobs forma giyecek. Savunmada Davinson ve Abdülkerim tandemi bozulmayacak.

Orta sahada Toreira ile Lemina'nın bu maçta sert bir ikili şeklinde orta sahada olması bekleniyor. Orta sahanın ilerisinde Yunus Akgün yerine bir City efsanesi konumunda bulunan İlkay'ın oynaması bekleniyor.

Sağ kanatta Sane sol kanatta Barış Alper ileri uçta da Osimhen gol arayacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İngiliz ekiplerinden Newscastle United, sarı kırmızılıların rakipleri arasında yer alabilir. Diğer ihtimaller ise şu şekilde;

INTER

DORTMUND

ATALANTA

CHELSEA

JUVENTUS

SPORTİNG LİZBON

LEVERKUSEN

OSİMHEN HAALAND İLE YARIŞIYOR

Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinin zirvesinde 11 golle Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe var. İkinci sırada 6 golle Harry Kane yer alıyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Newcastle'dan Gordon ve City'den Haaland ile 6 golle üçüncü sırayı paylaşıyor.