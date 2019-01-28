İşte gençlerin yeni güzellik anlayışı

Şimdilerde ise güzellik algısı ya oyuncak bebeklere ya da çizgi film karakterlerine benzemekten geçiyor. Özellikle Bratz bebeklere benzemek isteyen kadınlar, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni bir trend oluşturdu. İşte tartışma yaratan yeni akımdan bazı kareler...

Kızların son trendi: Bratz bebeğe benzemek

Özellikle 1990'lardan yakın zamana kadar ideal güzellik standartı dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie üzerinden tanımlanıyordu. Barbie bebeğe benzemek için onlarca operasyon geçiren kadınların haberlerini defalarca görmüşsünüzdür.

Ancak son dönemde bu algı daha çok Bratz bebeklere kaydı. 2001 yılında piyasaya çıkan ve Barbie'nin en büyük rakibi haline gelen Bratz bebekler, son on yıldır ideal güzellik tanımını yeniden yapıyor gibi.

Büyük ve çekik gözler, kavisli kaşlar, ince bir burun ve abartılı büyüklükteki dudaklar; Bratz bebeklerin ayırt edici özelliği. Günümüz estetik trendi sebebiyle de insanlar bu özellikleri talep ediyor.

Şimdi sosyal medya kullanıcıları bu bebeklere benzediklerini ispatlamak için bir challenge başlatıyor.

Abartılı makyajlarla birer Bratz bebeğe dönüşmeye çalışıyorlar.

Kendilerini bu bebeklerle karşılaştırıyor ve ne kadar benzediklerini gösteriyorlar.

Tabii sadece makyaj değil; estetik ve Photoshop'un nimetlerinden de yararlanılıyor.

PEKİ NEDEN BRATZ BEBEKLER? Çünkü 2000'li yılların figürlerinden biri olan bu bebekler, çocukluğu bu yıllara denk gelen nesil için bir nostalji unsuru.

Barbie demode, Bratz ise modern.

Ancak plastik ve tasarım bir oyuncağa benzeme çabası bazen beden algı bozukluğuna yol açabilir.

Ancak ciddiye almadıkça sorun yok tabii, paylaşımların çoğu eğlence amaçlı.

Ancak bu bebekleri idealize edip onları örnek almak özellikle genç yaşlardaki kızlar için tehlikeli bulunuyor.

Hatta Sonia Singh adlı bir kadın birkaç yıl önce bu bebeklerin görüntüsünün küçük kızları kötü etkilediği düşüncesiyle onları doğal hallerine çevirmişti.