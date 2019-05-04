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İşte Joker filminin ilk fragmanı!

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SİNEMA TV  | 04.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Uzun bir bekleyişin ardından sonunda Joker filminin ilk fragmanı geldi. Fragmanda çok farklı detaylar göze çarptı.

İşte Joker filminin ilk fragmanı!

Belki de bugüne kadar Joker ile ilgili çekilecek en kişisel filmlerden biri olan bu yapıtta, Joker karakterine bürünme hikayesi karşımıza çıkacak. Warner Bros’un yeni Joker filmi, bu konuda deneyimli bir isim olan Todd Phillips tarafından çekilecek.

Başrollerinde Joaquin Phoenix bulunan filmde, 1980’li yılların Gotham şehri gösteriliyor. Arthur Fleck isimli karakter, Joker olma yolunda hızla ilerleyen biridir. Hem yaşantısı hem de fikirleri bakımından bu karakter hiç de normal değildir.

Toplumun dışladığı ve başarısız bir komedyen olarak gördüğü bu karakter, ilerleyen dönemlerde ciddi bir bunalıma doğru yol almaktadır. Bu süre içerisinde Joker doğar ve onun tüm benliğini adeta esir alır.

Filmin senaryosu için Scott Silver’dan da destek alındı ve ortaya bu şaheser çıktı. Joker karakterini nerdeyse her yerde dayak yerken görebilirsiniz. Metroda, sokakta ve daha birçok yerde toplum onu adeta dışlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Filmin fragmanını, aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

Warner Bros yeni bir Joker filmi üzerinde çalışıyor

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