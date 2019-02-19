Mynet Trend

İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.02.2019 08:50 | Son Güncelleme

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus Çin’in Twitter’ı olarak tabir edilen Weibo üzerinde yayınlanan videoda görüntülendi. Çalışır bir şekilde görüntülenen S10 ve S10 Plus modelleri, telefonun özelliklerini gözler önüne seriyor.

İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

Samsung’un yeni amiral gemisi modellerini tanıtmasına tam 2 gün kaldı. 20 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde sergilenenecek olan S10, S10 Plus ve S10 E (Lite) modelleri hakkında bugün çok büyük bir sızıntı geldi. Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo üzerinde S10 ve S10 Plus modellerinin çalışır haldeki videoları yayınlandı.

Samsung merkezinde çekildiği görüntülenen bu video muhtemelen telefonun tanıtımında kullanılacaktı. Ancak videonun tanıtımdan önce sızması, telefonun özelliklerini de doğrulamış olduğu. Bu zamana kadar söylendiği gibi S10’un sağ üst bölümünde çentik olacak ve burada tek kamara yer alacak. S10 Plus’ın çentiğinde ise çift kamera bulunacak.

Her iki modelin arkasında da üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan S10 modellerinde kablosuz şarj paylaşımı da olacak. Bu özellik ile diğer kablosuz şarj destekleyen cihazları şarj edebileceksiniz.
Samsung, geleneğini bu modelde de bozmayacak ve USB-C girişinin yanında 3.5mm kulaklık girişini de ekleyecek.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için bekledilerKuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10 Galaxy S10 Plus

En Çok Okunan Trend Haberler

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…

Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IoT cihazları siber suçluların hedefinde

IoT cihazları siber suçluların hedefinde

Vivo iQOO Phone su yüzüne çıktı

Vivo iQOO Phone su yüzüne çıktı

ePttAVM üzerinden tanzim sebze nasıl alınır?

ePttAVM üzerinden tanzim sebze nasıl alınır?

Organize İşler Sazan Sarmalı sektörü birbirine düşürdü!

Organize İşler Sazan Sarmalı sektörü birbirine düşürdü!

Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

Android 9 ve Full HD ekran Huawei P30’da görüldü

Android 9 ve Full HD ekran Huawei P30’da görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.