İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

Samsung’un yeni amiral gemisi modellerini tanıtmasına tam 2 gün kaldı. 20 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde sergilenenecek olan S10, S10 Plus ve S10 E (Lite) modelleri hakkında bugün çok büyük bir sızıntı geldi. Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo üzerinde S10 ve S10 Plus modellerinin çalışır haldeki videoları yayınlandı.

Samsung merkezinde çekildiği görüntülenen bu video muhtemelen telefonun tanıtımında kullanılacaktı. Ancak videonun tanıtımdan önce sızması, telefonun özelliklerini de doğrulamış olduğu. Bu zamana kadar söylendiği gibi S10’un sağ üst bölümünde çentik olacak ve burada tek kamara yer alacak. S10 Plus’ın çentiğinde ise çift kamera bulunacak.

Her iki modelin arkasında da üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelecek olan S10 modellerinde kablosuz şarj paylaşımı da olacak. Bu özellik ile diğer kablosuz şarj destekleyen cihazları şarj edebileceksiniz.

Samsung, geleneğini bu modelde de bozmayacak ve USB-C girişinin yanında 3.5mm kulaklık girişini de ekleyecek.

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