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İşte karşınızda Suzuki Jimny Sierra!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

Japon otomobil üreticisi Suzuki, mevcut Jimny modeli üzerinden oldukça sevimli bir pick-up konsepti geliştirdi. Önümüzdeki hafta Japonya’da ortaya çıkacak olan Suzuki Jimny Sierra pick-up markanın yeni ikonu olmaya aday. İşte detaylar.

İşte karşınızda Suzuki Jimny Sierra!

11 Ocak tarihinde ziyaretçilere kapılarına açacak olan 2019 Tokyo Auto Salon dünyanın dört bir yanından gelen otomotiv devleri için mükemmel bir vitrin görevi üstlenecek. Japon otomotiv devi Suzuki ise üç gün sürecek bu etkinlikte ilgi odağı olabilmek için iki yeni konseptini sergileyecek. Bunlardan ilki mevcut ikonik 4×4 off-road modeli Jimny üzerinden geliştirdiği Jimny Sierra pick-up. Muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en küçük kabine ve yükleme yatağına sahip olan Sierra küçük ama sevimli bir kamyonet. Üstelik retro tarzıyla oldukça dikkat çekici.

Suzuki Jimny Sierra pick-up ağabeyi gibi ikonik bir model!

Suzuki Sierra pick-up, markanın ikonik 4×4 modeli Jimny temel alınarak geliştirildi daha doğrusu devşirildi. Suzuki Sierra’yı direkt olarak Jimy platformu üzerine inşa etti. Daha sonrasında ise mevcut Jimny’i elden geçirdi ve ona ufak tefek off-road dokunuşları yaptı. Arka koltuklar kaldırıldı. Bagaj alanının da birleşmesiyle küçük bir yükleme yatağı oluşturdu. Tabii bunun off-road koşullarına göre aracın sürüş yüksekliği de arttırdı. Tüm bunların yanı sıra Sierra’yı daha büyük arazi lastikleri, ön ve arka tamponda çelik çekme bağlantıları ve tavan seviyesinde dörtlü LED sis aydınlatmaları ile donattı. Tabii bunlar sadece bizim gördüklerimiz.

Öte yandan Suzuki’nin tüm dünyada merakla beklenen retro pick-up’ı Sierra için taşıma ve çekme gibi önemli teknik detaylar henüz bilinmiyor. Ancak 3.550 mm uzunluğa ve 1.645 mm genişlik sunan mevcut Jimny platformuna dayandığı göz önünde bulundurulduğunda bu noktalarda çok da güçlü bir 4×4 olmayacağı gün gibi ortada. Bazı kaynaklara göre ise aracın 102 beygir gücündeki 1.5 litrelik mütevazi bir motorla güçlendirilmesi bekleniyor. Bu kompakt bir kamyonet için kabul edilebilir. Ancak günümüz off-road tutkunlarının büyük ve güçlü motorlara ilgisi ortada. İşe bu yönden bakıldığında Suzuki’nin Sierra pick-up konsepti hiç de iyi bir fikir gibi görünmüyor.

Tabii Suzuki’nin Sierra ve onunla birlikte sergilenecek olan Jimny Survive modelinin seri üretimi hakkında henüz bir planı olmadığını bir ihtimal de olsa her iki Jimny varyantının da bir konsept kavram olarak kalabileceğini belirtmiş olalım. Yani karar vermek için oldukça erken. Biz en iyisi 11 Ocak tarihini bekleyelim ve Suzuki’nin bu sevimli kamyoneti ile bizlere ne gibi özellikler sunacağını izleyelim.

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Anahtar Kelimeler:
Suzuki Jimny Sierra Teknoloji

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