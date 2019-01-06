İşte karşınızda Suzuki Jimny Sierra!

11 Ocak tarihinde ziyaretçilere kapılarına açacak olan 2019 Tokyo Auto Salon dünyanın dört bir yanından gelen otomotiv devleri için mükemmel bir vitrin görevi üstlenecek. Japon otomotiv devi Suzuki ise üç gün sürecek bu etkinlikte ilgi odağı olabilmek için iki yeni konseptini sergileyecek. Bunlardan ilki mevcut ikonik 4×4 off-road modeli Jimny üzerinden geliştirdiği Jimny Sierra pick-up. Muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en küçük kabine ve yükleme yatağına sahip olan Sierra küçük ama sevimli bir kamyonet. Üstelik retro tarzıyla oldukça dikkat çekici.

Suzuki Jimny Sierra pick-up ağabeyi gibi ikonik bir model!

Suzuki Sierra pick-up, markanın ikonik 4×4 modeli Jimny temel alınarak geliştirildi daha doğrusu devşirildi. Suzuki Sierra’yı direkt olarak Jimy platformu üzerine inşa etti. Daha sonrasında ise mevcut Jimny’i elden geçirdi ve ona ufak tefek off-road dokunuşları yaptı. Arka koltuklar kaldırıldı. Bagaj alanının da birleşmesiyle küçük bir yükleme yatağı oluşturdu. Tabii bunun off-road koşullarına göre aracın sürüş yüksekliği de arttırdı. Tüm bunların yanı sıra Sierra’yı daha büyük arazi lastikleri, ön ve arka tamponda çelik çekme bağlantıları ve tavan seviyesinde dörtlü LED sis aydınlatmaları ile donattı. Tabii bunlar sadece bizim gördüklerimiz.