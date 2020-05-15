İşte keklerin kabarmasını sağlayan o püf nokta! Bunu yapmıyorsanız kekiniz kabarmayacak...

Keyifle yudumlanan çay ve kahvenin yanına en çok yakışan yiyeceklerden olan kek, dört mevsim boyunca vazgeçilmezdir. Lezzetli ve tam kıvamında kek hazırlamak için bilinmesi gereken bazı püf noktalar var. Enfes tadı ile ailenizi ve misafirlerinizi mutlu edecek kek tarifini sizler için paylaştık. Kabaran kek hazırlamak istiyorsanız; püf noktalara da göz atmayı unutmamanızı öneriyoruz!

KAKAOLU KEK TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

3 tane yumurta

3 yemek kaşığı + 1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2.5 su bardağı un

1’er paket kabartma tozu ve vanilya

2 yemek kaşığı kakao

Kek kalıbını yağlamak için; zeytinyağı ve un (1’er yemek kaşığı)

Yapılışı

Yumurtayı ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın. Üzerine sütü ve ayçiçek yağını da ekleyip çırpmaya devam edin.

Ayrı bir kapta kabartma tozunu, unu, vanilyayı eleyin ve yumurtalı karışıma dahil edin.

Karışımdan bir kase kadarını ayırın, kenara alın. Kaseye, çırpılmış kakao ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave edip karıştırın.

Kakaolu hamurunuz sert bir kıvama geldiyse 1-2 yemek kaşığı süt ilave edebilirsiniz.