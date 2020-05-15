İşte keklerin kabarmasını sağlayan o püf nokta! Bunu yapmıyorsanız kekiniz kabarmayacak...

Keyifle yudumlanan çay ve kahvenin yanına en çok yakışan yiyeceklerden olan kek, dört mevsim boyunca vazgeçilmezdir. Lezzetli ve tam kıvamında kek hazırlamak için bilinmesi gereken bazı püf noktalar var. Enfes tadı ile ailenizi ve misafirlerinizi mutlu edecek kek tarifini sizler için paylaştık. Kabaran kek hazırlamak istiyorsanız; püf noktalara da göz atmayı unutmamanızı öneriyoruz!
Malzemeler
1 su bardağı toz şeker
3 tane yumurta
3 yemek kaşığı + 1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı süt
2.5 su bardağı un
1’er paket kabartma tozu ve vanilya
2 yemek kaşığı kakao
Kek kalıbını yağlamak için; zeytinyağı ve un (1’er yemek kaşığı)
Yapılışı
Yumurtayı ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın. Üzerine sütü ve ayçiçek yağını da ekleyip çırpmaya devam edin.
Ayrı bir kapta kabartma tozunu, unu, vanilyayı eleyin ve yumurtalı karışıma dahil edin.
Karışımdan bir kase kadarını ayırın, kenara alın. Kaseye, çırpılmış kakao ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave edip karıştırın.
Kakaolu hamurunuz sert bir kıvama geldiyse 1-2 yemek kaşığı süt ilave edebilirsiniz.
Kek kalıbını zeytinyağı ile yağlayın, unlayın ve fazla gelen unu silkeleyin. Sade kek hamurunun yarısından fazlasını kalıba aktarın.
Üstüne de kakaolu kek harcınızın tamamını ekleyin. Kalıbınızı hafif bir şekilde sallayın. Kalan kek harcını da kalıba dökün.
180 derecelik fırında 30 dakika boyunca pişmeye bırakın.
En önemli konu; tarif reçetenizi, baştan sona iyice okuyun.
Tarif reçetesi aksini belirtmiyorsa malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.
Örneğin, tarif listesinde 200 gram un yazıyorsa unu eledikten sonra tartın.
Kek kalıbının kalitesi ve rengi, önemli bir konudur. Metal ve koyu renklerde olan kek kalıplarını tercih etmeyin.
Talimatlarda geçen fırın ısısı ve pişirme süresine sadık kalın.
Tereyağı ve toz şeker karıştırılacaksa; her ikisini en az 5 dakika kadar karıştırın.
Malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini unutmayın.
Yumurta ve toz şeker karıştırılacaksa en az 5-6 dakika boyunca karıştırın.
Malzeme sırası, kekin kabarması konusunda önemli olduğundan bu sırayı karıştırmayın.
Unu her zaman kuru bir kaba eleyin.
Kek kalıbını mutlaka yağlayın ve unlayın. Fazlalık unları temizlemeyi unutmayın.
Kekin pişme süresine beş dakika kala kürdanla kontrol yapın. Kekin orta kısmına kürdanı batırın, kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir.
Kekiniz pişme aşamasındayken en az yirmi dakika boyunca fırın kapağını açmayın.
Kek soğuduktan sonra servis yapın.
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