İşte KOAH ve astım hastalarına nefes aldıracak öneriler!

Türkiye Temmuz ve Ağustos aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava değerleriyle kavrulurken, KOAH ve astım hastaları da sıcak ve nemden olumsuz etkileniyor. Hava kirliliğinin yanı sıra artan sıcaklık ve yüksek nem oranı, alt solunum yollarının kronik hastalıklarından olan astım ve KOAH hastaları için rahatsız edici etkilere yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu, artan şikayetler üzerine KOAH ve astım hastalarının yaz mevsimini rahat geçirebilmeleri ve keyifli bir tatil yapmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

TATİLDE NERELER TERCİH EDİLEBİLİR?



TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk yaptığı açıklamada, “Hem KOAH hem de astım hastaları için solunan havanın özellikleri hastalığın seyrini belirlemede önem taşıyor.” hatırlatması yaptı. Hava kirliliğinin her iki hastalıkta da sigarayı bırakmış hastalarda dahi nefes darlığı, öksürük, tıkanıklık hissi gibi belirtilerin artmasına ve tedavi değiştirme ihtiyacı duyulan atakların gelişmesine neden olabileceğini belirten Prof. Öztürk, bu durumda tatil için tercih edilebilecek alternatifleri şöyle sıraladı: