İşte KOAH ve astım hastalarına nefes aldıracak öneriler!

Türkiye Temmuz ve Ağustos aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava değerleriyle kavrulurken, KOAH ve astım hastaları da sıcak ve nemden olumsuz etkileniyor. Hava kirliliğinin yanı sıra artan sıcaklık ve yüksek nem oranı, alt solunum yollarının kronik hastalıklarından olan astım ve KOAH hastaları için rahatsız edici etkilere yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu, artan şikayetler üzerine KOAH ve astım hastalarının yaz mevsimini rahat geçirebilmeleri ve keyifli bir tatil yapmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.
TATİLDE NERELER TERCİH EDİLEBİLİR?
TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk yaptığı açıklamada, “Hem KOAH hem de astım hastaları için solunan havanın özellikleri hastalığın seyrini belirlemede önem taşıyor.” hatırlatması yaptı. Hava kirliliğinin her iki hastalıkta da sigarayı bırakmış hastalarda dahi nefes darlığı, öksürük, tıkanıklık hissi gibi belirtilerin artmasına ve tedavi değiştirme ihtiyacı duyulan atakların gelişmesine neden olabileceğini belirten Prof. Öztürk, bu durumda tatil için tercih edilebilecek alternatifleri şöyle sıraladı:
"Marmara ve Ege Bölgesi’nde hava kirliliğinin diğer illere göre daha az olduğu bildirilen illerden Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Karadeniz Bölgesi’nde ise Kastamonu, Sinop, Artvin, Rize KOAH ve astım hastaları tarafından tatil için tercih edilebilir.
HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Hava kirliliğinin yanı sıra havadaki nem oranın da önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Öztürk, “Yaz mevsiminde KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa maruz kalmamalı. Bu hastalar 30 derecenin üzerinde seyreden sıcakta ve nemin yüzde 60’ı aştığı günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalı.” uyarısı yaptı. Prof. Öztürk, KOAH ve astım hastalarının seyahatlerini rahat ve sorunsuz geçirmesi içinse şu önerilerde bulundu:
"KOAH ve Astım hastaları oksijen oranı düştüğü için yüksek irtifaya çıkmaktan kaçınmalı.
Polen alerjisi olan astım hastaları tatil için polen mevsiminin geçmesini beklemeli.
Otelde kalacak hastalar rutubetsiz, duvarlarında küf olmayan, zemini halı olmayan ve daha önce sigara içilmemiş odaları tercih etmeli.
KOAH ve astım hastaları nerede olurlarsa olsunlar sıcak ve yüksek nemli günlerde saat 12:00 -17:00 arası dışarıda bulunmayıp iç ortamları tercih etmeli.
Sıcağın ve nemin yüksek olduğu günlerde bol sıvı ve su içilmeli.
Aşırı sıcak ve nemli günlerde uzun yürüyüşler gibi ağır efordan sakınmalı.
Klimalı ortamlarda çok uzun süre kalmamalı.
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