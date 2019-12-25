İşte komünist başkan Maçoğlu'nun yeni icraatı! Eşine şiddet uygulayanlar...

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti. (DHA)





