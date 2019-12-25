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  4. İşte komünist başkan Maçoğlu'nun yeni icraatı! Eşine şiddet uygulayanlar...

İşte komünist başkan Maçoğlu'nun yeni icraatı! Eşine şiddet uygulayanlar...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Tunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

İşte komünist başkan Maçoğlu'nun yeni icraatı! Eşine şiddet uygulayanlar...

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tunceli belediyesi Tüm Bel-Sen

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
birde bu adama kominist diyorlar esas müslüman bu başkan
helal sana
Büyüksün başkanım.... Sizi bu davranışınızdan dolayı kutluyorum...
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