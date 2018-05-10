MAGAZİN

İşte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 16:04 | Son Güncelleme

29 Nisan'da 4.5 aylık sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek'le nişanlanan Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda 12 Haziran'da evleneceğini açıkladı

İşte Seren Serengil ve Yaşar İpek'in düğün tarihi

Seren Serengil, 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programının bugünkü bölümünde düğün tarihlerini açıkladı. Fransa'da evleneceklerini açıklayan Seren Serengil, "12 Haziran Salı günü evleniyoruz" dedi.

HAZIRLIKLARI YAŞAR YAPIYOR

Seren Serengil, hazırlıklarla müstakbel eşi Yaşar İpek'in ilgilendiğini söyledi.

Çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" demişti.

Nişan töreninde çifti, Demet Akalın, Deniz Seki, Lerzan Mutlu gibi ünlü isimler yalnız bırakmamıştı.

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Seren Serengil yaşar ipek

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