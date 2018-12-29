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İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülendi. İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

26 Kasım'da Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni aşkıyla Meksika'nın popüler sahili Tulum'da görüntülendi.

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Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak giren 28 yaşındaki Subaşı'nın, dün ünlü Fransız DJ Guido Senia ile samimi görüntüleri basına yansımıştı.

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ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ EVLİ VE ÇOCUKLU

Şeyma Subaşı'yla ilişkisi gün yüzüne çıktıktan sonra kim olduğu araştırılan Senia'nın, bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Ayrıca Senia'nın evli olduğu da iddia ediliyor.

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SEVGİLİSİYLE ŞEYMA YÜZÜNDEN ARASININ BOZULDUĞU KONUŞULUYOR

Senia, sevgilisi Maria Carla Boscono ile eylül ayına kadar her gün paylaşım yaparken, instagram üzerinden 3 aydır Boscono 'yla paylaşım yapmadığı gördüldü.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kimse yedeğini bulmadan elindekini hiç etmez.Geçmiş olsun Acun,soğuk su iç.
iyi bayramlar...
oha yuh artık çüş falan be
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