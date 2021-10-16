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İşte Süper Lig'in şampiyonu! 1 puan farkla...

16.10.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir analiz sitesi Süper Lig'de sezon sonu oluşacak muhtemel puan tablosunu yayınladı. Bu tabloya göre şampiyonluk ipini Trabzonspor göğüslerken Fenerbahçe de 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Küme düşen takımlar ise Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor oldu.

İşte Süper Lig'in şampiyonu! 1 puan farkla...

Avrupa Liglerinin istatistiklerini analiz eden Euro Club Index adlı site, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak muhtemel puan durumuna ilişkin tahminini yayımladı. Takımların form durumlar ve kadro yapıları gibi birçok değişkenin baz alındığı hesaplamada Trabzonspor yüzde 31.1'le şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON

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Trabzonspor'un 75 puanla şampiyon olacağını belirten internet sitesi, 1 puan gerisine yani 74 puanla Fenerbahçe'yi 2. sırada gösterdi. Fenerbahçe'nin ardından 70 puanla Galatasaray 3. olurken, Beşiktaş'ta 69 puanla 4. sırada yer aldı.


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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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