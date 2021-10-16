İşte Süper Lig'in şampiyonu! 1 puan farkla...

Avrupa Liglerinin istatistiklerini analiz eden Euro Club Index adlı site, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak muhtemel puan durumuna ilişkin tahminini yayımladı. Takımların form durumlar ve kadro yapıları gibi birçok değişkenin baz alındığı hesaplamada Trabzonspor yüzde 31.1'le şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON

Trabzonspor'un 75 puanla şampiyon olacağını belirten internet sitesi, 1 puan gerisine yani 74 puanla Fenerbahçe'yi 2. sırada gösterdi. Fenerbahçe'nin ardından 70 puanla Galatasaray 3. olurken, Beşiktaş'ta 69 puanla 4. sırada yer aldı.



