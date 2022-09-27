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İşte teknoloji milyarderlerinin herkesten gizledikleri kaçış planı! Nereye kaçacaklar?

27.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji milyarderlerinin olası bir felaketteki kaçış planlarını kitabında derleyen ABD’li yazar Douglas Rushkoff, iddialarıyla gündem oldu. Yazarın geçen yıl milyarderlerin katıldığı bir toplantıda konuşulanlardan yola çıkarak derlediği bilgiler, New York Post gazetesinin iddiaları manşete taşımasıyla gündem oldu.

İşte teknoloji milyarderlerinin herkesten gizledikleri kaçış planı! Nereye kaçacaklar?

Nükleer savaş korkusu, pandemi ve iklim kriziyle mücadele eden dünyada herkes gibi milyarderleri de hayatta kalma telaşı sardı. Çünkü olup bitenler sahip oldukları servetlerin geleceği değiştirmeye yetmeyeceğini gözler önüne seriyor. Buna karşılık bu insanların aldığı önlemler ve yaptıkları kaçış planları ise her daim merak konusuydu.

VATANDAŞLIK ALDILAR

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 164 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda.

Google kurucularından Larry Page'in (49) gerektiğinde en korunaklı ülke olarak bilinen Yeni Zelanda’ya kaçabilmek için vatandaşlık aldığı biliniyor. PayPal kurucularından Peter Thiel de onun gibi Yeni Zelanda’ya kaçış için oradan bir mülkü aldı. Amazon’un sahibi Jeff Bezos (58) ise kendi süperyatına helikopterinin garajı olarak kullanmak üzere bir yardımcı yat daha ekletti.

KİTABINDA DERLEDİ

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ABD’li yazar Douglas Rushkoff da, tüm teknoloji milyarderlerinin olası bir felaketten kaçış planlarını kitabında derledi. Bu önlemler, askerlerden oluşan güvenlik görevlilerine elektronik tasma takmak, şifresini sadece kendilerinin bildiği özel kilitlere sahip gıda depoları edinmek, gardiyan veya işçi olarak çalışmak üzere robotlar tasarlatmak ve gizli sığınaklarda çalışmaları için bir düzine deniz piyadesini işe almak gibi detayları içeriyordu.

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milyarder
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