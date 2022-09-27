İşte teknoloji milyarderlerinin herkesten gizledikleri kaçış planı! Nereye kaçacaklar?

Nükleer savaş korkusu, pandemi ve iklim kriziyle mücadele eden dünyada herkes gibi milyarderleri de hayatta kalma telaşı sardı. Çünkü olup bitenler sahip oldukları servetlerin geleceği değiştirmeye yetmeyeceğini gözler önüne seriyor. Buna karşılık bu insanların aldığı önlemler ve yaptıkları kaçış planları ise her daim merak konusuydu.

VATANDAŞLIK ALDILAR

Google kurucularından Larry Page'in (49) gerektiğinde en korunaklı ülke olarak bilinen Yeni Zelanda’ya kaçabilmek için vatandaşlık aldığı biliniyor. PayPal kurucularından Peter Thiel de onun gibi Yeni Zelanda’ya kaçış için oradan bir mülkü aldı. Amazon’un sahibi Jeff Bezos (58) ise kendi süperyatına helikopterinin garajı olarak kullanmak üzere bir yardımcı yat daha ekletti.

KİTABINDA DERLEDİ

ABD’li yazar Douglas Rushkoff da, tüm teknoloji milyarderlerinin olası bir felaketten kaçış planlarını kitabında derledi. Bu önlemler, askerlerden oluşan güvenlik görevlilerine elektronik tasma takmak, şifresini sadece kendilerinin bildiği özel kilitlere sahip gıda depoları edinmek, gardiyan veya işçi olarak çalışmak üzere robotlar tasarlatmak ve gizli sığınaklarda çalışmaları için bir düzine deniz piyadesini işe almak gibi detayları içeriyordu.



