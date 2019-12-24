İşte telefonlarda en çok kullanılan uygulamalar

Uygulama pazarlarının istatistiğini tutan App Annie servisinin raporuna göre, 2010 yılından bugüne kadar en çok indirilen uygulamalar listesinin tepesinde bu dört uygulama oturuyor.

En çok indirilen uygulama olarak Facebook’un ana uygulaması geçiyor. Ardından ise sırayla Messenger, WhatsApp ve Instagram geliyor.

Zuckerberg, 2010 yılından beri uyguladığı saldırgan yayılmacı politika ile hem sosyal medya alanında hem de mobil pazarda tüm rakiplerini eleyerek zirveye oturdu.

Facebook, masum bir arkadaş bulma/sosyal medya servisi görünümündeyken 2012 yılında Instagram’ı 1 milyar dolar satın almıştı. 2014 yılında ise WhatsApp için 19 milyar dolar ödedi.

Öte yandan Snapchat’i satın alamadığı için Zuckerberg Snapchat’in alamet-i farikası “hikayeler” özelliğini Facebook servislerine entegre etti.

Snapchat’in ne kadar önemli bir rakip olduğunu da yine App Annie servisi ortaya koyuyor. Zira listede Facebook uygulamaları ardından tek başına 5. sırada yer alıyor. Snapchat, Microsoft, Apple veya Google gibi devlerin tüm uygulamalarını geride bırakarak en çok download edilen 5. uygulama oluyor.