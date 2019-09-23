İşte Türkiye'nin en güçlü 10 kadını!

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen yeni dönemin ilk CEO Club toplantısında, şirketlerinin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Buna göre Türkiye’nin en güçlü ilk 10 kadın CEO’su şöyle:
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