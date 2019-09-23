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İşte Türkiye'nin en güçlü 10 kadını!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen yeni dönemin ilk CEO Club toplantısında Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. İşte Türkiye'nin en güçlü ilk 10 kadını...

İşte Türkiye'nin en güçlü 10 kadını!

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen yeni dönemin ilk CEO Club toplantısında, şirketlerinin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Buna göre Türkiye’nin en güçlü ilk 10 kadın CEO’su şöyle:

1-Pınar Abay, ING Bank Türkiye Genel Müdürü

1c

2-Ebru Dorman, MV Holding CEO'su

2c

3-Özlem Fidancı, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su

3c

4-Canan Özsoy, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

4c

5-Arzu Arslan Kesimer, Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO'su

5c

6-Derya Matraş, Facebook Türkiye Ülke Direktörü

6c

7-Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su ve Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü

7c

8-Demet İkiler, GroupM Türkiye CEO'su, WPP Ülke Başkanı

ikiler

9-Seba Gacemer, Sinpaş GYO Genel Müdürü

9c

10-Eda Uluca Özcan, Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı

10c

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