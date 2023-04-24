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İşte yeni Bihter ve Behlül… Aşk-ı Memnu’dan gelen kareye yorum yağdı

24.04.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki yorumlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Boran Kuzum’un başrolü paylaştığı yeni Aşk-ı Memnu’dan ilk kare geldi. Sosyal medyada yeni Bihter ve Behlül'e yorum yağdı.

İşte yeni Bihter ve Behlül… Aşk-ı Memnu’dan gelen kareye yorum yağdı

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından iki kez ekranlara uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi yeni oyuncularla yeniden çekiliyor. 1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu.

Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah oldu.

Aşk-ı Memnu'da Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, canlandırdıkları Bihter ve Behlül karakterleriyle Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girmişti.

Ekran Alıntısı

'Bihter' filminde de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum oldu.

Daha önce birçok başarılı projede yer alan Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk Aşk-ı Memnu karesi de geldi. Yeni Bihter ve Behlül'ün fotoğrafına yorum yağdı.

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İkilinin pozunu görenler "Beren ile Kıvanç'ın üstüne Behlül Bihter yok", "Zeyneo Beren'i geçer", "Yok ya bunlarda o enerji yok" yorumları yaptı.

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Farah Zeynep Abdullah aşkı memnu sosyal medya Oyuncu

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