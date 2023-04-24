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Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemeyince gündem oldu! "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı?"

24.04.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre ara verdikten sonra ekranlara dönen Kim Milyoner Olmak İster'deki soru gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğu olan üniversite öğrencisi "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı nedir?" sorusunu bilemeyince gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemeyince gündem oldu! "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı?"

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Ali Eren Şeker, ikinci soruda zor anlar yaşadı.

"TÜRK ALFABESİNİN 5. HARFİ HANGİSİDİR?"

Yarışmacıya "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu soruldu. Yanıttan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullanma kararı verince sosyal medyada gündem oldu.

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Seyircilerin yüzde 86'sı D seçeneği olan "De" yanıtını verdi. Yarışmacı, 4 saniye kala seyircilerin yardımıyla doğru cevabı verebildi.

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