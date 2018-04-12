İşte Yeşim Salkım'ın yeni imajı: Yeni yaşa yeni saç

Yazar Şükran Kozalı'nın 'Eğreti Gelinler' romanından sinemaya uyarlanan, Yeşim Salkım'ın cesur sahnelerinin fragmana damgasını vurduğu 'Eğreti Gelin Ladik' filminin galasına ünlü oyuncunun sözleri damga vurmuştu.

Son dönemlerde yaptığı polemiklerle ve açıklamalarla gündeme gelen Yeşim Salkım, "25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim" diyerek olay olmuştu.

Dün 50.yaşını kutlayan Salkım, kutlamadan sonra büyük bir karar verip saç rengini değiştirdi. Koyu saçlarını platine döndüren Yeşim Salkım bu haberi Instagram'dan "Değişim iyidir. yeni yaşa yeni şarkıya yeni saç" notuyla duyurdu.

İşte Yeşim Salkım'ın yeni imajı