İstediği çeyizi almayan karısını yakarak öldürdü! Savunması kan dondurdu

Hindistan'da 26 yaşındaki Nikki Payla kayınvalidesi ve eşi tarafından yakılarak öldürüldü. Sürekli genç kadından çeyiz isteyen adam, talepleri karşılanmayınca sinirlendi. Annesinden yardım alarak genç kadını öldürdü.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde 26 yaşındaki Nikki Payla yıllarca ailesinden ve eşinden şiddet ve baskı gördü. Son olarak eşinin istediği çeyiz alışverişini yapamayan kadın 21 Ağustos’ta kayınvalidesi ve eşi tarafından yakılarak öldürüldü.

Evlilik süresince Bhati ailesi, Nikki Payla ve aynı aileye gelin giden kız kardeşinden sürekli çeyiz olarak değerli eşyalar ve para talep etti. Ailenin talepleri arasında; bir Scorpio SUV, Royal Enfield marka motosiklet, altın takılar ve 3.6 milyon rupi (yaklaşık 1.6 milyon TL) nakit para vardı.

"HER EVLİLİKTE OLUR"

Sürekli bir şeyler talep eden adam, istediği çeyiz alınmayınca sinirlendi. Annesinden yardım alarak eşini ateşe verdiği iddia edildi. Ağır yaralanan kadın önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Zalim koca, ilk ifadesinde suçlamaları reddederek eşinin intihar ettiğini ve kendisini ateşe verdiğini söyledi. Bu durum nedeniyle pişmanlık duymadığını belirten Bhati, "Eşimle zaman zaman tartışmamız olurdu, normal. Her evlilikte olur" ifadelerini kullandı.

Hindistan
