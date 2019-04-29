İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim

Sosyal medya gücünü bir kez daha gösterdi! Son zamanlarda internet üzerinde herkes yeteneklerini sergilemek için sıraya giriyor. Bunlardan biri de taklit ve kostüm yeteneğine sahip olanlar. İşte onlardan biri de 21 yaşındaki Rus şarkıcı, makyaj artisti Jules Gudkova.

Kendi kendini yetiştirmiş olan Jules Gudkova, popüler film karakterlerine dönüşme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip.

Bir gün masum bir prenses diğer gün ise iskeletor bir gelin....

Çizgi kahramanlardan, küçük prensese kadar Jules Gudkova, çarpıcı tekniği sayesinde Instagram'da 83 bin takipçiye sahip.

Görünüşünüzü değiştirmenizi teşvik etmiyoruz ve öz-sevgi her zaman önce gelir onu da vurgulamak istiyoruz, ancak kendinizi hayal ettiğiniz birine çevirmek çok eğlenceli değil mi? Yorum sizin...





