İstediği yemek böyle gelince hayatının şokunu yaşadı!

Yemek sunum olayı gittikçe sınırı aştı o kadar aşrı ki farklı olabilmek, müşterilerin ilgisini çekebilmek için restoranlar, kafeler, kahve dükkanları, bistrolar, vs. aklınıza yeme içme üzerine ne gelirse bir ilginç sunum çılgınlığı içerisinde kayboldular. İki lokma bir şey yemek için girdiğiniz bir yerde karşılaşılan manzaraya gülmek mi ağlamak mı lazım orası bilinmezken bir de paranla rezil olma kısmı var oraya hiç girmeyelim.

İşte Allah akıl fikir versin diyeceğiniz sunumlar...





