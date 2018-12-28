'İstedikleri payı verirsek en ucuz sinema bileti 30 TL olur'

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki 'promosyonlu bilet uygulaması' tartışması sürüyor. Yapımcılar haklarını alamadığını iddia ediyor, Mars Group ise "Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak" savunmasını yapıyor.

Cumhuriyet'ten Emrah Kolukısa'nın haberine göre, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği yeni Yılmaz Erdoğan filminin bugün vizyona girmesi gerekirken ertelendiği haberi birkaç gün önce duyulmuş, ardından meselenin yapımcılarla Türkiye'nin en yaygın salon zincirine sahip Mars Grup CGV arasındaki paylaşım anlaşmazlığından çıktığı anlaşılmıştı.

Dün Hürriyet gazetesinde Cengiz Semercioğlu'nun köşesine taşıdığı konuya dair taraflar henüz bir anlaşma sağlayabilmiş değil. Önümüzdeki günlerde başka filmlerin de vizyondan çekilmesi ya da en azından Mars salonlarından çekilmesi söz konusu.

'ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ'

Konunun taraflarından biri olan ve birçok yapımcının üye olduğu Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği'nin (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, şunları söyledi: