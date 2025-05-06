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İşten çıkarıldığı gün sayesinde tazminat kazandı! Hakimin gerekçesi ise gündem oldu

Yarı zamanlı olarak bir şirkette çalışan Joanne Neill, isimli kadın, izin gününde toplantıya çağırılıp işten çıkarıldığını öğrendi. Konuyu yargıya taşıyan genç kadın 24.042 sterlin (yaklaşık 1.2 milyon TL) tazminat aldı. Hakimin gerekçesi ise gündem oldu.

İşten çıkarıldığı gün sayesinde tazminat kazandı! Hakimin gerekçesi ise gündem oldu

Dermalogica UK isimli şirkette yarı zamanlı olarak çalışan Joanne Neill, izin gününde "arayı kapatma" başlıklı bir video görüşmesine çağrıldı. Görüşmede işten çıkarıldığını öğrendi.

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"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Psikolojik olarak yıprandığını belirten Neill, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme hakimi Liz Ord, işten çıkışın hem zamanlaması hem de yöntemi açısından hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Hakim, "Görüşmenin başlığı olan 'Arayı kapatma', çalışanı yanıltıcı şekilde nötr bir izlenim veriyor. Bu da Neill'ın hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Ayrıca uzaktan yapılan görüşme, onun ne iş arkadaşlarından ne de insan kaynakları yetkililerinden destek alabilmesine olanak sağlamış" dedi.

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"CİNSİYET AYRIMCILIĞI..."

Hakim Ord, "Kadın çalışanların yarı zamanlı çalışma oranı erkeklere göre daha yüksek. Bu nedenle seçimin bu temelde yapılması, kadınlara karşı ayrımcılık anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Neil'in işten çıkarılmasının dolaylı cinsiyet ayrımcılığı olduğunu, işten çıkarılma kararının çalışma saatlerine dayandırıldığını ve kadınların yarı zamanlı çalışma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle yarı zamanlı çalışanlara ilişkin düzenlemelerin ihlali olduğunu belirtti. Mahkeme, şirketin Neill'a 24.042 sterlin (yaklaşık 1.2 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti.

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Tazminat
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