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İşten çıkmak için yaptığı plan ölümüne yol açtı

recepdemircan recepdemircan
YAŞAM  | 03.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.

İşten çıkmak için yaptığı plan ölümüne yol açtı

Olay Erzurum’a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Z.K. bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.’nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.’yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar. Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından F.Y. ve F.Y.T. cinayet silahı ile birlikte yakalandılar.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Muratpaşa

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