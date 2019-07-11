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İstenmeyen bölgesel yağlar kontrol altında

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 11.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Yaza formda girmenin sırlarını paylaşan Prof. Dr. Banu Çaycı, kişilerin beslenme programlarının kendilerine özel olması gerektiği ve doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

İstenmeyen bölgesel yağlar kontrol altında

Tamamlayıcı tıp, sağlıklı beslenme, egzersiz, obezite ve medikal estetik konularında deneyimini paylaşan Banu Çaycı, “Sağlıklı Yaşa, Genç Kal” mottosu ile çıktığı yolculuğunu Sports International Bilkent şubesinde gerçekleşen etkinlikte anlattı. “Her bireyin günlük enerji ve besin ihtiyacı birbirinden farklıdır” ifadelerini kullanan Banu Çaycı “Sağlıklı beslenme ilkeleri yaş grubu aynı olan bireyler için benzer olsa da, kişinin beslenme programı kendisine özel olmalıdır. Sağlıklı beslenerek kilonuzu kontrol edebilirsiniz. Çünkü yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, vücut yapısı, hastalık durumu, kan bulguları, kullandığı ilaçlar, ekonomik durumu, yaşadığı ortam ve çalışma hayatı, ulaşabileceği besin türleri ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok etmen kişinin beslenme durumunu etkiler. İşte bu yüzden kişisel beslenme programı bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak oluşturmalıdır” dedi.

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE ŞART

İstenmeyen bölgesel yağların kadın, erkek günümüz insanının en büyük sorunlarından olduğunu aktaran Çaycı, hareket alanının kısıtlanması ve masa başında yapılan işlerin artması ile bu sorunun katlandığını dile getirdi. Kilo vermek ve kilo kontrolü için iki basamak vardır açıklamasında bulunan Çaycı sözlerine şunları ekledi: “Birincisi; sağlıklı beslenme, ikincisi; düzenli fiziksel aktivitedir. Zayıflama sürecinde kazandığınız alışkanlıklardan birisi de düzenli fiziksel aktivite olmalıdır. Düzenli fiziksel aktivite kas kütlenizi arttırırken metabolizmanızı hızlandıracaktır. Kilo korurken vücudun aldığı enerji harcadığı enerjiyle eşit tutulmaya çalışıldığı için beslenmemizde ki ufak tefek kaçamaklar kilo problemleri yaratabilecektir. Fiziksel aktivite bu durumu göz ardı edebilmemize yardımcı olacaktır.”


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Anahtar Kelimeler:
bölgesel yağ sağlık

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