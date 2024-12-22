Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele Okan Buruk ve öğrencilerinin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KAYSERİ'DE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken Kayserispor taraftarlarından "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler. istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." sözlerini sarf ederek istifasını açıkladı.