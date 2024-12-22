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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 18:31
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu. Maç sırasında Kayserispor taraftarlarının "Yönetim istifa" tezahüratları tribünlerde yankılandı. Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Çamlı, “İstifa diye bağıranlar gelsin, onlar yönetsin.” diyerek istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele Okan Buruk ve öğrencilerinin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KAYSERİ'DE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

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Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ederken Kayserispor taraftarlarından "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

İSTİFASINI AÇIKLADI

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Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler. istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." sözlerini sarf ederek istifasını açıkladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
1 - 5
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor galatasaray
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