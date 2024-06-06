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İstifasını açıklayan Erden Timur için Ali Koç'tan açıklama! "Demiştim..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 12:16
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, açıklamasında geçtiğimiz günlerde istifa eden Erden Timur'un istifasına da değindi. İşte detaylar...

İstifasını açıklayan Erden Timur için Ali Koç'tan açıklama! "Demiştim..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair Habertürk'te açıklamalar yaptı. Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması ile ilgili de konuştu.

"G.SARAY'DA SIKINTILI DÖNEMLER BAŞLAYACAK DEMİŞTİM"

"Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları."

"TAHMİN ETMİŞTİM"

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"Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun."

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