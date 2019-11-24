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İşte ligin lideri! Trabzon'dan geri aldılar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 12. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Geçen haftanın lideri Yiğidolar deplasmanda Kayseri'yi farklı geçerek liderliğini bu haftada devam ettirdi.

İşte ligin lideri! Trabzon'dan geri aldılar

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Kayserispor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74 ile 94'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

SİVASSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 7 puanla son sırada kaldı ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Sivasspor ise 24 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı ve bu sezonki 7. galibiyetine ulaştı. Çalımbay'ın öğrencileri aynı zamanda üst üste 4. kez 3 puana hanesine yazdırdı. Haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.
21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
24. dakikada Uğur Çiftçi’nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre’nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Mert Hakan’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç’ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.
44. dakikada Poulain’in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique’nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1

İKİNCİ YARI

55. dakikada topla buluşan Hasan Hüseyin Acar’ın vuruşunda top auta gitti.
58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djedje’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Samassa uzaklaştırdı.
68. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda direkten dönen topa Mert Hakan Yandaş dokundu. Kaleci Lung, topu çizgiden çıkardı.
70. dakikada kornerde defansın uzaklaştırdığı top Emre Kılınç’ın önüne düştü. Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu. 2-1
74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
84. dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Mert Hakan’ın vuruşunda topu kaleci Lung uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Kone’nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, topu ağlarla buluşturdu. 4-1

Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çavuş xx
İ.M. Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Abdennour xx, Poulaın xx, Yasir Subaşı xx, Pedro Henrique xx, Şamil xx (Ben Rienstra dk. 63 xx), Hasan Hüseyin Acar xx (Emre Demir dk. 75 xx), Djedje xx, Adebayor xx, Umut Bulut xx (Bilal dk. 75 xx)
Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Marcelo xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Mert Hakan Yandaş xx (Ziya Erdal dk. 89 ?), Fernando xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 65 xx), Emre Kılınç xx (Kone dk. 85 ?), Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Yatabare xx
Goller: Fernando (dk. 24), Emre Kılınç (dk. 70), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 74 ve 90+4) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Fatih Aksoy (Sivasspor), Şamil Çinaz, Pedro Henrique (Kayserispor)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Rıza hoca çok iyi oturttu takımı, su gibi akıyorlar.
yeni lider sivasa 2010-2011 sezonunda şikelere verdiği destekten dolatyı ödüllerini veriyorlar. önce puan ve puan paraları olarak sonrada avrupa kupalarına katılma ve sonrası da artık sezon sonunda asıl şikecibaşı şampiyon olacak. ödüllerde ödülü alacaklarda hazır 2011 yılından beri. Allah haketmeyen kim varsa fitil fitil kan irin burnundan getirsin. fener maçları hakemlerle el ele zaten bi tiyatro ama şu sivas maçını izledikten sonra !! insanlar birgün bunun hesabını soracaklar .. bunu bilin . özellikle federasyon.. ve siyasi güç destekçileri. bu millet bunun hesabını muhtemln sandıkta sorar
Kayserispor bu sene süper lig tarihine küme düşmeyi matematiksel olarak en erken tarihte garantileyen takım olarak tarih yazacak Umut BULUT sayesinde.Berna başkanımızdan ricam Umut BULUT ile en az 5 yıllık sözleşme yenileyip Erciyesspor un akıbetine Umut un kaptanlığı ve lider oyunu sayesinde gitmek olmalı.Umutcum seninle gurur duyuyor Kayseri
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