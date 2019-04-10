İstikbal Mobilya Kayserispor-Ankaragücü bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig.in 28.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasındaki maçın bilet fiyatları belli oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları 15 TL ile 40 TL arasında değişiyor.
14 Nisan Pazar günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Alt tribün bileti: 40 TL
Doğu Alt tribün bileti: 25 TL
Doğu Üst tribün bileti: 20 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 15 TL
Kuzey Alt tribün bileti: 15 TL
Misafir Tribünü bileti: 20 TL
Biletler bugün saat 11.00'den itibaren Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa çıkarılacak. Medipol Başakşehir maçında ceza alan Kuzey Alt B, C, D, E ve Batı Balkon E bloklarındaki kombine sahibi taraftarların biletleri de 1 maçlığına satışa çıkarılacak.
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