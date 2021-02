İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal’ konulu kompozisyon ve resim yarışmasına başvurular devam ediyor. Ortaokul öğrencileri için resim, lise öğrencileri için ise kompozisyon dalında düzenlenen yarışmada eserler en geç 5 Mart tarihine kadar ilçe müftülüklerine teslim edilebilecek. Ödüllendirme ise ilçe ve il müftülükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklal” konulu kompozisyon ve resim yarışması hakkında bilgi verdi. 29 Ocak’ta başlayan başvuruların ve eser teslimlerinin 5 Mart tarihine kadar ilçe müftülüklerine yapılacağını kaydeden Soykök, “Başkanlığımızca geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı’nı daha iyi anlamaları, milli şairimizi daha iyi tanımaları, gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması amacıyla "On kıta bir vatan ilelebet istiklal" temalı lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden lise ve ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamının yapılmaması gibi hususlara dikkat edilecektir. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserlerde ‘On kıta bir vatan ilelebet istiklâl’ teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi hususlarına dikkat edilecektir. Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir. Eserin yazılı olduğu sayfanın, birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu okulun adının yazılması şarttır. Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.” dedi.