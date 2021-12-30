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İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır? İstiridye mantarlı strudel malzemeleri neler?

30.12.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiridye mantarlı strudelin nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Avusturya mutfağına ait olan bu yemek bir hamur işidir. Siz de farklı tatlar denemek istiyorsanız istiridye mantarlı strudeli evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte istiridye mantarlı strudel tarifi...

İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır? İstiridye mantarlı strudel malzemeleri neler?

İstiridye mantarlı strudel tarifini hazır yufka ile pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İstiridye mantarlı strudel, 6 adet baklavalık yufka, 400 gr mantar, 5 çorba kaşığı garnitürden yapılıyor. Peki İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır? İstiridye mantarlı strudel malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

MANTARLI STRUDEL MALZEMELERİ

  • 6 adet baklavalık yufka
  • Kırmızı biber
  • 400 gr mantar
  • Yarım su bardağı sıvı yağ (yufkalar için)
  • 1 adet orta boy soğan + 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • Karabiber
  • 1 adet biber ( ben yarım olarak kırmızı ve sarı amerikan biberi kullandım)
  • Mutfak ipi veya kurdela
  • 2-3 diş sarımsak
  • Tuz
  • 5 çorba kaşığı garnitür
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik rendelenmiş kaşar

MANTARLI STRUDEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Sarımsak ve soğanı küçük kareler halinde doğrayın ve sıvı yağ ile soteleyin. Pembeleşince doğranmış biberleri ilave edin ve yıkanmış doğranmış mantarları ekleyerek soteleyin. Mantarlar suyunu saldığında ve çekmeye başladığında garnitür, baharatları ve tuzu ilave ederek ocaktan alın. Rendelenen kaşarı ilave edin ve soğuması için bekletin.

Temiz ve kuru zemine 1 adet yufkayı serin ve fırça yardımıyla sıvı yağ sürün, yufkaları üst üste dizin. Kenar kısımlarından hafif boşluk bırakarak mantarlı harcı yayın. Kenar kısımlarında boşluk olacak şekilde rulo yapın. Uç kısımlarını hafif toplayın ve ip ile bağlayın. Üstüne kalan sıvı yağı sürün, 200 derecelik fırında pişirin. Afiyet olsun...


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Anahtar Kelimeler:
Avusturya
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