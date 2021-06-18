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İsveç Slovakya maçı ne zaman? İsveç Slovakya maçı saat kaçta hangi kanalda?

18.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı, maratonun ikinci maçları ile devam ediyor. E Grubunda bulunan İsveç ve Slovakya takımları 18 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. E Grubunda İsveç’in 1 puanı bulunurken, Slovakya’nın ise 3 puanı bulunuyor. Heyecan dolu mücadele için nefesler tutulurken, İsveç Slovakya maçının ne zaman olduğu futbol severler tarafından merak ediliyor.

İsveç Slovakya maçı ne zaman? İsveç Slovakya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası için nefesler tutulurken, EURO 2020 E Grubunda karşı karşıya gelecek olan İsveç ve Slovakya takımları büyük bir mücadele verecek. Slovakya, ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldiği mücadelede, sahadan 2 – 1 galip ayrıldı. Aynı şekilde İsveç maçında da puan alarak puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Tüm futbolseverler, Rusya’da gerçekleşecek mücadeleyi bekliyor.

EURO 2020 HEYECANI SÜRÜYOR
Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda 18 Haziran Cuma günü İsveç ile Slovakya karşı karşıya gelecek.

E Grubu'nun ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovaklar, bu maçtan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyeti almak ve puan kazanmak için sahaya çıkacak.

Gruptaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovakya 3 puana sahipken, grupta puanı bulunmayan İsveç ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

euro 2020

İSVEÇ SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç ile Slovakya'nın Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda karşılaşacağı maç, TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER
İsveç: Olsen, Augustinsson, Lustig, Danielson, Lindelöf, Olsson, Forsberg, Larsson, Ekdal, Isak, Berg

Slovakya: Dubravka, Hubocan, Pekarik, Skriniar, Satka, Kucka, Haraslin, Hromada, Mak, Duda, Hamsik

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