İsveç Slovakya maçı ne zaman? İsveç Slovakya maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası için nefesler tutulurken, EURO 2020 E Grubunda karşı karşıya gelecek olan İsveç ve Slovakya takımları büyük bir mücadele verecek. Slovakya, ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldiği mücadelede, sahadan 2 – 1 galip ayrıldı. Aynı şekilde İsveç maçında da puan alarak puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Tüm futbolseverler, Rusya’da gerçekleşecek mücadeleyi bekliyor.

EURO 2020 HEYECANI SÜRÜYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda 18 Haziran Cuma günü İsveç ile Slovakya karşı karşıya gelecek.

E Grubu'nun ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovaklar, bu maçtan galibiyetle ayrılıp puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyeti almak ve puan kazanmak için sahaya çıkacak.

Gruptaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovakya 3 puana sahipken, grupta puanı bulunmayan İsveç ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

İSVEÇ SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç ile Slovakya'nın Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda karşılaşacağı maç, TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Olsen, Augustinsson, Lustig, Danielson, Lindelöf, Olsson, Forsberg, Larsson, Ekdal, Isak, Berg

Slovakya: Dubravka, Hubocan, Pekarik, Skriniar, Satka, Kucka, Haraslin, Hromada, Mak, Duda, Hamsik



