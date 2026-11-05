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İsveç'te kedi sahiplerine sıkı kurallar! Günde 2 kez kontrol şartı

İsveç'te kedi beslemek isteyenlerin yalnızca mama ve su vermesi yeterli görülmüyor. Ülkede uygulanan hayvan refahı kuralları, kedi sahiplerine günlük bakım ve yaşam koşulları konusunda çeşitli sorumluluklar yüklüyor. Kedilerin günde en az iki kez kontrol edilmesinden evde tırmanabilecekleri alanların bulunmasına kadar uzanan kurallar, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İsveç'te kedi sahiplerine sıkı kurallar! Günde 2 kez kontrol şartı
Gökçen Kökden

İsveç'te evcil hayvanların bakımıyla ilgili kurallar, kedi sahiplerinin sorumluluklarını da ayrıntılı şekilde belirliyor. İsveç Tarım Kurumu (Jordbruksverket) tarafından yayımlanan bilgilere göre kedilerin yalnızca beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değil. Hayvanların fiziksel sağlığının korunması, davranışlarının gözlemlenmesi ve doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortamda yaşamaları da gerekiyor.

GÜNDE EN AZ 2 KEZ KONTROL EDİLMELERİ GEREKİYOR

İsveç te kedi sahiplerine sıkı kurallar! Günde 2 kez kontrol şartı 1

İsveç'teki kurallara göre kedi sahipleri, hayvanlarını günde en az iki kez kontrol etmek zorunda. Kedilerin bağımsız hayvanlar olması, düzenli bakım ve ilgiye ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmiyor.

Yeni doğan, hasta veya yaralı kedilerin ise daha sık kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı uygulama, normal dışı davranışlar sergileyen kediler ve doğum dönemindeki hamile kediler için de geçerli. Dışarıda serbestçe dolaşan kediler de bu sorumluluğun dışında tutulmuyor. Yetkililer, dışarı çıkan kedilere düzenli saatlerde mama verilmesinin eve dönme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

EVDE TIRMANABİLECEKLERİ VE SAKLANABİLECEKLERİ ALANLAR OLMALI

Kurallar yalnızca kedilerin ne sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini kapsamıyor. Yaşadıkları ortamın da doğal davranışlarına uygun şekilde düzenlenmesi isteniyor. Buna göre kedilerin tırmanabilecekleri, tırmalayabilecekleri, dinlenebilecekleri ve saklanabilecekleri alanlara sahip olması gerekiyor.

Özellikle sürekli evde yaşayan kedilerin hareket etmeleri ve zihinsel olarak uyarılmaları önem taşıyor. Bu nedenle kedilere oyun oynama, çevrelerini keşfetme ve avlanma içgüdülerini kullanabilecekleri etkinlikler sunulması gerektiği belirtiliyor.

YAVRU KEDİLER İÇİN 12 HAFTA KURALI

İsveç te kedi sahiplerine sıkı kurallar! Günde 2 kez kontrol şartı 2

İsveç'teki düzenlemelerde yavru kedilerin annelerinden ayrılması konusunda da belirli sınırlar bulunuyor. Genel kurala göre yavru kediler 12 haftalık olmadan annelerinden ayrılamıyor. Ancak veteriner hekimin uygunluk değerlendirmesi yapması, yavrunun tamamen katı gıdaya geçmiş olması ve davranışlarıyla annesinden ayrılmaya hazır olduğunu göstermesi halinde bu süreden biraz önce ayrılmasına istisnai olarak izin verilebiliyor.

KEDİLERİN SUYA SÜREKLİ ERİŞİMİ OLMALI

Kedi sahiplerinin hayvanlarına her gün yeterli ve dengeli beslenme sağlaması gerekiyor. Kedilerin temiz içme suyuna serbestçe erişebilmesi de kurallar arasında yer alıyor. Dondurucu soğuklarda dışarıda bulunan kedilerin su ihtiyaçlarının karşılanmasına ayrıca dikkat edilmesi isteniyor. Böyle durumlarda kedilere günde en az iki kez içilebilir su sağlanması gerekiyor.

TIRNAKLARINI ALDIRMAK YASAK

İsveç te kedi sahiplerine sıkı kurallar! Günde 2 kez kontrol şartı 3

İsveç'te kedilerin yalnızca dış görünüşlerini değiştirmek amacıyla cerrahi müdahaleye maruz bırakılması yasak. Örneğin mobilyaları tırmalamasını önlemek amacıyla bir kedinin tırnaklarının ameliyatla alınmasına izin verilmiyor. Bununla birlikte kısırlaştırma ve mikroçiple kimliklendirme gibi işlemler belirlenen koşullar altında yapılabiliyor. Kedi sahipleri ayrıca hayvanlarının plansız şekilde üremesini önlemekle yükümlü tutuluyor.

YENİ YASA DEĞİL, MEVCUT KURALLAR

Sosyal medyada yeni bir düzenleme olarak gündeme gelen günde iki kez kontrol zorunluluğu, İsveç'te hâlihazırda uygulanan hayvan refahı kuralları arasında bulunuyor. Öte yandan Avrupa Birliği, köpek ve kedilerin korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan yeni düzenlemeler de kabul etti. Bu kuralların farklı hükümleri 31 Ağustos 2028'den itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeler özellikle hayvan yetiştiricilerini, satıcılarını ve barınakları ilgilendirirken kimliklendirme ve kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç evcil hayvan
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