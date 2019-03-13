Mynet Trend

Yalnızlığa robot kedi ve köpekli çözüm

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

İsveç'in Gotland bölgesinde yalnızlıktan bunalıma giren 60 yaşlıya robot kedi köpek dağıtıldı.

Yalnızlığa robot kedi ve köpekli çözüm

Dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkeler arasında gelen İsveç'te yalnız yaşayan ya da huzurevlerinde kalan yaşlılar için ilginç bir uygulama hayata geçirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Gotland bölgesinde yalnızlıktan bunalıma giren 60 yaşlıya robot kedi ve köpek verildi.

Robot köpek verilen 84 yaşındaki Gun Björkqvist, "Roff isimli robot köpeğime kavuştuktan sonra uykularım düzene girdi, yaşama sevincime yeniden kavuştum ve sabah neşeyle uyanabiliyorum." dedi.

Gotland yaşlı bakımevi asistanı Gunilla Karlsson ise "Gerçek ve evcil hayvanların yaşlılar için bakımı zor olduğundan robot kedi ve köpekleri yaşlılara dağıtarak bir nebze olsun yalnızlıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler aldık." diye konuştu.

İstatistik Dairesi (Centralbyran) verilerine göre, İsveçlilerin yüzde 66'sı yalnız ölüyor. Ülkede, evlerinde tek başına ölen yaşlıların oranı yüzde 13, hastanede yalnız ölenlerin oranı yüzde 23, huzurevinde yalnız ölenlerin oranı ise yüzde 30.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
Dünya orgazm olmak üzereyken felç olan kadını konuşuyor!Dünya orgazm olmak üzereyken felç olan kadını konuşuyor!
Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
isveç robot kedi köpek yalnızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki genç kadın taksinin camından çıkıp dans etti

Camdan çıkıp böyle dans ettiler

Elektrikli süpürgesini aldı Taksim’e çıktı

Onu gören bir daha baktı

Dünya orgazm olmak üzereyken felç olan kadını konuşuyor!

Dünya orgazm olmak üzereyken felç olan kadını konuşuyor!

Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'

Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'

O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor

O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor

Elazığ'da 250 öğrenci ile muhteşem koreografi

250 öğrenciyle muhteşem koreografi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.