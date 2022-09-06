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İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular: ''Köfteleri hazırlayın!''

06.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liz Truss, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı oldu. Birçok dünya lideri, sosyal medya üzerinden Truss'ı kutladı. Ancak İsveç'in yayınladığı mesaj, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular: ''Köfteleri hazırlayın!''

Boris Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanını seçti. Dün gerçekleşen seçimde, Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu Liz Truss, liderlik yarışını kazanan isim oldu.

BİRÇOK TEBRİK MESAJI ALDI

İngiltere tarihindeki üçüncü kadın başbakan olan Truss'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi. Bunların arasında İsveç'ten gelen mesaj, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

YANLIŞ KİŞİYİ ETİKETLEDİ

Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson visits the university in Linkoping

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan kutlama mesajında, Liz Truss değil yanlış bir kişi etiketlendi.

''İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK''

trussel

'LizTruss' isimli başka bir kullanıcının etiketlendiği mesajda şu ''İngiltere Başbakanı görevini üstlenecek olan Liz Truss'u tebrik ediyoruz. İsveç ve İngiltere, derin ve kapsamlı işbirliğini sürdürecektir. Vatandaşlarımız, ekonomiler ve güvenlik için önemli.'' yazılıydı.

''KÖFTELERİ HAZIRLAYIN''

Mesaja yanlışlıkla etiketlenen Liz Trussell isimli kullanıcı ise, bu hatayı ti'ye alan bir yanıt verdi. Genç kadın İsveç Başbakanı tarafından paylaşılan kutlama mesajını ''Ziyaretinize gelmeyi iple çekiyorum. Köfteleri hazırlayın'' yazarak yanıtladı.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsveç
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