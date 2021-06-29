İsveç Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Ukrayna maçı hangi kanalda?

EURO 2020’de (Avrupa Futbol Şampiyonası) son çeyrek finalist bugün İsveç ile Ukrayna arasında oynanacak mücadele ile belli olacak. E grubunda oynadığı 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanda gruptan lider çıkan İsveç, C grubunda 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sıradan gruptan çıkmayı başaran Ukrayna ile çeyrek final için yarışacak.

İSVEÇ UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Glasgow'daki Hampden Park’ta oynanacak İsveç-Ukrayna mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İsveç-Ukrayna maçı TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.

E grubunda İspanya, Slovakya ve Polonya ile yarışan İsveç, aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla grubu lider tamamlamıştı.

C grubunda Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya ile yarışan Ukrayna ise 2 mağlubiyet ve 1 de galibetle 3 puanla grubu 3. olarak tamamlayarak, son 16 turuna çıkmayı başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

Ukrayna: Bushchan, Zabarnyi, Karavaev, Mykolenko, Matviyenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Zinchenko, Tsygankov, Yaremchuk

İsveç: Olsen, Lindelöf, Lustig, Augustinsson, Danielson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Olsson, Quaison, Isak



