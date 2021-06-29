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İsveç Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Ukrayna maçı hangi kanalda?

29.06.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’de son 16 turu maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale yükselmek için yarışacak İsveç ve Ukrayna, mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Son çeyrek finalist de bu mücadeleyle belli olacak.

İsveç Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Ukrayna maçı hangi kanalda?

EURO 2020’de (Avrupa Futbol Şampiyonası) son çeyrek finalist bugün İsveç ile Ukrayna arasında oynanacak mücadele ile belli olacak. E grubunda oynadığı 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanda gruptan lider çıkan İsveç, C grubunda 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sıradan gruptan çıkmayı başaran Ukrayna ile çeyrek final için yarışacak.

İSVEÇ UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Glasgow'daki Hampden Park’ta oynanacak İsveç-Ukrayna mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İsveç-Ukrayna maçı TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.

E grubunda İspanya, Slovakya ve Polonya ile yarışan İsveç, aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla grubu lider tamamlamıştı.

C grubunda Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya ile yarışan Ukrayna ise 2 mağlubiyet ve 1 de galibetle 3 puanla grubu 3. olarak tamamlayarak, son 16 turuna çıkmayı başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

Ukrayna: Bushchan, Zabarnyi, Karavaev, Mykolenko, Matviyenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Zinchenko, Tsygankov, Yaremchuk

İsveç: Olsen, Lindelöf, Lustig, Augustinsson, Danielson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Olsson, Quaison, Isak

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Ukrayna
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